Значительное ухудшение погоды ожидается в Пермском крае 24 июня. Там начнется гроза и усилится ветер. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт ГУ МЧС по Пермскому краю.

«24 июня днем по Пермскому краю ожидаются грозы, при грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду. Местами на территории Пермского края 24 июня сохранится высокая пожарная опасность (4 класс)», — сказано на сайте. В МЧС рекомендовали не выходить из дома в столь нестабильную погоду. Если все-таки гроза застала вас на улице, стоит укрыться в подъезде или прочном здании.