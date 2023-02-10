Экология 10 февраля 2023, 18:58 Значительное ухудшение погоды начнется в Нижегородской области в ближайшие дни Метели и дожди со снегом придут в Нижегородскую область на выходных

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Пасмурная погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие выходные. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Уже 10 февраля в регион придет активный атлантический циклон. Вместе с ним усилится ветер, начнется метель и пойдет дождь со снегом.

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В субботу, 11 февраля, температура днем будет варьироваться от -1 до -3 градусов. Вечером следующего дня столбик термометра опустится до -8 градусов.

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Скорость ветра составит три метра в секунду.