10 февраля 2023, 18:58
Значительное ухудшение погоды начнется в Нижегородской области в ближайшие дни
Метели и дожди со снегом придут в Нижегородскую область на выходных
Пасмурная погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие выходные. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Уже 10 февраля в регион придет активный атлантический циклон. Вместе с ним усилится ветер, начнется метель и пойдет дождь со снегом.
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В субботу, 11 февраля, температура днем будет варьироваться от -1 до -3 градусов. Вечером следующего дня столбик термометра опустится до -8 градусов.
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Скорость ветра составит три метра в секунду.
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