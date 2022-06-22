Значительное потепление придет в Челябинскую область

В пятницу сильное потепление произойдет в Челябинской области. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт областного Гидрометеоцентра.

Температура воздуха в конце рабочего дня составит 35 градусов в южной части региона. В субботу столбик термометра опустится до 30 градусов.

«24 июня дневная температура воздуха на юге Челябинской области прогреется до 35 градусов. В регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы», — сообщили в ведомстве.