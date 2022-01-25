Значительное потепление произойдет в Кузбассе

Потепление придет в Кузбасс уже в ближайшие сутки. Там температура поднимется до -5 градусов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на синоптиков Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на среду температура воздуха составит от -20 до -15 градусов, местами будет от -30 до -25 градусов. Днем потеплеет до -16…-11 градусов. В отдельных районах ожидается потепление от -10 до -5 градусов.

Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду. Кроме того, в регионе ожидают небольшой снег, местами гололедицу, дымку и гололедно-изморозевые явления.