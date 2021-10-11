Значительное похолодание пришло в ЯНАО

В ЯНАО пришло сильное похолодание. В регионе начались заморозки и гололед. Местами температура упадет до -9 градусов. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В среднем днем температура будет варьироваться от -3 до +3 градусов. К вечеру показатели термометра снизятся до -9 градусов. Кроме того, в регионе пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя.

Однако к концу недели стоит ждать потепления. Температура вырастет до +5 градусов. По данным портала «Яндекс.Погода», плюс продержится до начала следующей недели.