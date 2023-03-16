Экология 16 марта 2023, 12:26 Зимние морозы вернутся в Московский регион на выходные Синоптик Тишковец рассказал жителям Москвы и Подмосковья о возвращении морозов в выходные РИА «Новости»

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Пришедшая в Москву и Московскую область теплая погода надолго не задержится. По ночам в ближайшие выходные столбики термометра в регионе опустятся до −13 градусов. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что весна еще не полностью вступила в свои права, поэтому в ночные часы субботы и воскресенья ожидаются серьезные понижения температуры.

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«В выходные в Москве ночами будет −5...−10, местами по области — до −13. Таким образом, в столице ударят декабрьские морозы, а по области — январские», — заявил Тишковец.

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Синоптик предупредил водителей, что в темное время суток на дорогах появится гололедица толщиной от пяти до семи миллиметров.

Ночные морозы днем сменит солнечная погода, которая прогреет воздух до 0...+5 градусов. Ледяная корка на дорогах растает, чтобы ночью снова схватиться. Такая резкая смена волн тепла и холода останется в столичном регионе на ближайшее время.

В субботу и воскресенье также стоит быть внимательнее тем, кто сильно зависит от атмосферного давления. Оно ожидается очень высоким и достигнет 762 миллиметров ртутного столба.