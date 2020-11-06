Зима придет в Челябинск во вторник

Синоптики прогнозируют понижение среднесуточной температуры до -10 градусов на неделе, которая начнется 9 ноября. Метеорологи также предупреждают о снегопадах и гололеде. Ветер подует со скоростью 10-15 метров в секунду.

«В ближайшие выходные челябинцев ждут последние теплые дни, когда дневные температуры поднимутся до 3-5 градусов выше нуля», — говорится в сообщении.

А 10 ноября в регион заглянет зима с постоянными отрицательными среднесуточными температурами. Со временем в воздухе будет становиться все холоднее. Днем температура будут колебаться от 0 до -9 градусов, ночью столбик термометра покажет -3…-12.

Атмосферное давление составит 724 миллиметра ртутного столба к 8 ноября, а потом оно начнет постепенно расти. К 15 ноября оно достигнет пика — 757 миллиметров ртутного столба. А это может плохо отразиться на самочувствии метеочувствительных людей, предупредили синоптики.