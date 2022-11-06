Зима отменяется. В Москву и Санкт-Петербург придет аномальное тепло | 360°

Экология 06 ноября 2022, 03:02 Зима отменяется. В Москву и Санкт-Петербург придет аномальное тепло Глава гидрометцентра Вильфанд: в Москве и Санкт-Петербурге ожидается потепление РИА "Новости"

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Новая неделя для москвичей и петербуржцев начнется с потепления. Температура в этих регионах будет выше климатической нормы. Прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что последние дни в Москвы отличились стабильной минусовой температурой. Обычно это говорит о наступлении зимы, но пока снежная сказка отменятся. Ожидается существенное потепление.

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В понедельник температура повысится до 2-4 градусов тепла, во вторник ожидается +4…+6 градусов, в среду воздух прогреется до +8.

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«Такой температурный фон выше нормы на 3-5 градусов», — сказала Вильфанд.

Глава Гидрометцентра также добавил, что минусовых температур не будет даже ночью — начиная со вторника.

В Санкт-Петербурге картина будет примерно такой же. Только потепление начнется еще раньше — в воскресенье. Вся будущая неделя в Северной столице будет выше нормы на 3-6 градусов.