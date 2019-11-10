Зима опоздает в Москву

Климатическая зима в московском регионе наступит только в конце ноября. Синоптики ее ждали уже в это воскресенье.

«Климатическая зима отменяется на сегодня в Москве. Она еще наступит не скоро, как минимум, в самом оптимистичном варианте, в последней декаде ноября», — рассказал РИА «Новости» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, согласно климатическим законам метеорологическая зима должна наступать в Москве 10 ноября. На самом деле, воскресенье в 2019-м станет аномально теплым, на 9-10 градусов выше климатической нормы.

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Тишковец рассказал, что зима в этом году тоже будет аномально теплой: морозы будут носить кратковременный характер, а снег быстро таять.

По прогнозам синоптиков, днем в Москве будет от 10 до 12 градусов выше нуля. В некоторых районах Московской области столбик термометра может опуститься до семи градусов, максимально будет тоже +12. Ночью в Москве ожидается 6-8 градусов тепла. В Подмосковье — 3-8 градусов выше нуля.