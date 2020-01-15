Зима не отменяется. Ученый рассказал, когда в Россию придет холод

Метеорологи считают, что в России еще может наступить холодная зима. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кислов объяснил аномальное тепло проявлением планетарных волн в атмосфере.

Похолодание, по словам Кислова, наступит, когда изменится система, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.

«Эти волны (планетарные — прим. ред.) перемещаются, и, возможно, эта система еще передвинется, и мы попадем на ее другую сторону. Вот тогда и обрушатся холодные потоки. Так что будет еще холодно и снежно», — сказал Кислов в комментарии ИА Nation News.

Ученый отметил, что теплые зимы в России начиная с 1980-х годов стали нормой, тогда появился термин «западноевропейская зима». Кислов объяснил, что тепло приходит, когда Россия оказывается в юго-западных потоках, которые связаны с определенной системой циркуляции воздуха над Атлантикой и Европой. Сейчас наблюдается положительная стадия Североатлантической осцилляции, но непонятно, почему она не меняется на отрицательную так долго.

Ранее жителям центральной части России предсказали новые температурные рекорды. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода вернется к нормальным показателям в мае–июне.