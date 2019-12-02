Ведущий специалист центра погоды «Фобос», Евгений Тишковец, рассказал, что во вторник и среду москвичей ожидают небольшие снегопады, а столбик термометра ночью может опуститься до -11°С.

Но такая погода продержится недолго.

«Вторая половина недели будет оттепельная. Ветры развернутся на западные румбы, и пойдет атлантическое тепло. Соответственно, сохранится пасмурная погода, но осадки будут идти небольшой интенсивности в виде мороси и снега с дождем. Снежный покров превратится в слякоть», - рассказал синоптик.

Также во второй половине недели стоит ожидать теплые ночи. Температура воздуха в это время суток составит около 0 °C. Тишковец отметил, что пока ждать настоящей морозной зимы не приходится.

«Такого настоящего наступления русской зимы со снегопадами и крепкими морозами пока не видно на горизонте. Декабрь в очень мягком варианте у нас», - подытожил Евгений Тишковец.

Синоптики прогнозируют теплую погоду в первой декаде декабря и в целом довольно теплую зиму в этом году.