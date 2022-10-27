Зима наступила на большей части России | 360°

Экология 27 октября 2022, 02:17 Зима наступила на большей части России Синоптик Вильфанд: зима наступила на большей части РФ, снег засыпал почти 70% территории Unsplash

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Жители большинства регионов России уже встретили зиму. Снег засыпал почти 70% территории страны. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Две трети страны уже покрыты снегом. Снег лежит даже во многих регионах европейской части России: на Урале, Кольском полуострове, в Коми, Архангельской области и даже на самом северо-востоке Приволжского федерального округа. Зима пришла на большую часть территории», — отметил синоптик.

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При этом он подчеркнул, что в столичном регионе до зимы еще далеко. Пока жители и гости Москвы наслаждаются осенью, на некоторых реках уже стал появляться лед.

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«На Печоре формируется плавучий лед, на реках Алтайского края, Бурятии, Иркутской, Амурской областей, Красноярского, Хабаровского, Забайкальского краев тоже ледовые явления», — перечислил Вильфанд.

По его словам, лед вдоль берегов образовался в Якутии. Такие замерзшие полосы называются забереги. Также в регионе уже наблюдается шугоход — рыхлый лед. На севере Якутии реки в некоторых местах полностью покрылись льдом, что говорит о преобладании зимней погоды.