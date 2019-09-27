Журнал отозвал статью о глобальном потеплении из-за фактических ошибок

Жители Швейцарии провели «поминки» по леднику Пицоль — фото Подробнее

Авторы исследования взорвали СМИ в 2018 году. Тогда они написали, что глобальное потепление наступит гораздо быстрее. Мировой океан поглощает тепловую энергию в значительных объемах. По подсчетам авторов исследования, она оценивается в 13 зеттаДжоулей, а это на 60% выше оценок Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (IPCC). Выяснилось, что глобальное потепление наступит гораздо скорее, чем прогнозировалось ранее.

С этой статьей ознакомился британский исследователь Ник Льюис. Он усомнился в точности климатических моделей, к которым прибегали ученые. Специалистам хватило нескольких часов анализа и вычислений, основанных только на опубликованной информации, чтобы найти серьезные ошибки в подсчетах.

После этого исследователи внесли в статью исправления. Тем не менее критика продолжилась. Ученые решили, что выводы авторов исследования неточные. В итоге журнал отозвал статью.