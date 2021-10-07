Жуки-кожееды стали проникать в российские дома

Жуки-кожееды стали все чаще появляться в квартирах россиян. Причиной этого послужило развитие системы транспортного и авиасообщения. Таким мнением поделилась доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная в беседе с URA.ru.

«Проблема существует очень давно, но с развитием транспортного сообщения насекомые стали развозятся по всему миру, к нам стали поступать, например, из Турции и других стран с кожаными и шерстяными изделиями. Все стало интенсивнее, жуки-кожееды стали часто встречаться в квартирах», — объяснила специалист.

Она отметила, что эти жуки не вредны для здоровья человека. Однако могут доставить множество неудобств. Так, они способны портить домашнюю утварь.