Дроздов, Понарошку, Фетисов и Мамун вошли в жюри «Зеленой премии» от РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) объявил жюри «Зеленой премии». В звездный состав вошли зоолог Николай Дроздов, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун и телеведущая Ирена Понарошку. Конкурс выявит лучшие образовательные и культурные проекты, экоинициативы общественных организаций, проекты брендов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Рад войти в состав жюри „Зеленой премии“. Конкурс направлен на то, чтобы выявить лучших среди огромного количества неравнодушных к теме экологии. Уверен, важно не только побеждать, но и стремиться вносить реальный вклад в формирование новой модели поведения человечества, которая подразумевает заботливое отношение к природе, окружающей среде и развитие разумного потребления ресурсов», — отметил Фетисов.

Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в России проходит мусорная реформа, в рамках которой строятся объекты утилизации и обработки отходов, вносятся поправки в законодательство, регионы и региональные операторы обращения с ТКО взаимодействуют друг с другом для развития инфраструктуры.

«Есть и другая сторона реформы — это обычные люди и их непреодолимое желание сделать нашу страну более чистой. Речь не только об экоактивистах, но и об образовательных и культурных учреждениях, компаниях и общественных организациях. „Зеленая премия“ призвана оценить их вклад в формирование новой модели осознанного потребления. Поможет в этом наше звездное жюри, это неравнодушные люди, которые вместе с настоящими экспертами определят лидеров», — сказал Буцаев.

Главной целью «Зеленой премии» он назвал привлечение внимания и стимулирование граждан стать более экологически активными.

В жюри вошли эксперты отрасли обращения с ТКО, известные общественные деятели в сфере экологии, медийные личности, которые внесли вклад в развитие экоповестки в РФ, представители отраслевых компаний по обращению с ТКО и ответственного бизнеса.

«Во всем мире быть экологически активным и неравнодушным к защите окружающей среды уже давно стало трендом. Россия не исключение, в нашей стране множество людей хотят, чтобы отходов образовывалось меньше и снижалось потребление одноразовой упаковки и товаров, они призывают к раздельному сбору отходов и вторичному использованию своих вещей. Для этого энтузиасты, бренды, разные институции России создают экологические проекты. На „Зеленой премии“ будем выбирать лучших из лучших! Всем участникам я хочу пожелать удачи», — добавила ведущая Ирена Понарошку, которая активно пропагандирует экопривычки в своих соцсетях.

Кроме того, членами жюри «Зеленой премии» стали советник Президента, специальный представитель Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, глава Роскачества Максим Протасов, управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников, председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков.

В состав жюри также вошли ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, генеральный директор ООО «Большая тройка» Артем Седов, директор по устойчивому развитию ПАО «СИБУР Холдинг» Максим Ремчуков, бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата Уполномоченного при Президенте Р Ф по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов.

Еще список жюри пополнился такими специалистами, как директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент» Ирина Бахтина, директор по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов, руководитель информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик и основатель проекта «Собиратор» Валерия Коростелева.

Жюри будет оценивать общую идею проекта, его суть, социальную значимость и оригинальность. Среди критериев также — охват и вовлеченность граждан, качество внедренного решения. Жюри будет смотреть на то, какие мероприятия проводились в рамках проекта, и на то, можно ли его масштабировать, какие были достигнуты результаты и какие планы на развитие проекта.

«Зеленая премия» разделена на шесть номинаций, в рамках которых будут отбирать лучшие проекты среди брендов, общественных организаций, образовательных учреждений, частных экоинициатив, медиапроектов и в культуре. До 10 декабря подведут итоги отбора, до 17 декабря пройдет церемония награждения. Победителям вручат статуэтку «Зеленой премии», они смогут стать лицом просветительской кампании РЭО.