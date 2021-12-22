Жюри «Зеленой премии» назвало лучшие экопроекты России

Российский экологический оператор (РЭО) подвел итоги «Зеленой премии» и объявил победителей в семи номинациях, включая топ-20 регионов и региональных операторов «Зеленого рейтинга».

Торжественное награждение прошло в Москве 22 декабря. На конкурс было подано более тысячи заявок, критерии отбора были выбраны отдельно для каждой номинации. В состав жюри вошли эксперты отрасли обращения с отходами и медийные личности, которые занимаются популяризацией экологического образа жизни.

««Зеленая премия» отчетливо показала, насколько людям отзывается тема защиты окружающей среды, как они формируют новую культуру обращения с ТКО и новую модель поведения, связанную с разумным потреблением, ответственным отношением к природе и богатствам, которые она нам дарует. Премия доказала, что наш главный капитал в решении проблем, связанных с экологией, — это люди», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«Активность наших граждан, волонтеров, бизнеса играет ключевую роль в решении экологических проблем. Экология по-настоящему объединяет и не имеет границ, политических взглядов», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

В номинации «Общественные организации, волонтеры, частные экоинициативы» одержал победу благотворительный фонд «Второе дыхание». Организация старается предотвратить попадание одежды на полигоны и создает инфраструктуру для приема ненужных вещей. Фонд разместил уже более 750 контейнеров для приема вещей в 58 регионах страны.

Победителем в номинации «Культура и искусство» стал фестиваль «зеленого» кино «Экочашка» (Ecocup film festival), который с 2010 года привозит в Россию и страны СНГ документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются сделать мир лучше.

Лучшим медиапроектом стала «Сортировочная». Это YouTube-канал о том, как сортировать отходы, он рассказывает в целом о сфере обращения с ТКО в России.

«Ассоциация «зеленых» вузов России» забрала статуэтку «Зеленой премии» в номинации «Образование» за проект «Общероссийская программа «Зеленые вузы России». За 4 года во всероссийских экоквестах приняли участие 370 вузов, 60 000 студентов из 85 субъектов РФ.

«Зеленую премию» в номинации «Бренды» выиграла группа Ингка с брендами Мега и ИКЕА. Мега и Икеа стали безусловными лидерами по числу поданных проектов, направленных на устойчивое развитие и повышение экологической культуры. Компаниям удается не только организовать сбор вторсырья и снижения упаковки внутри, но и активно привлекать арендаторов и клиентов ко всем экоинициативам.