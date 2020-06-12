Жизнь возвращается в арктическую зону, где произошел разлив нефтепродуктов

11 июня спасателями МЧС России при авиамониторинге вблизи места чрезвычайной ситуации в Норильске Красноярского края обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки. Возвращение птиц позволяет предположить, что постепенно происходит восстановление местной фауны.

Кроме того, для бытовых нужд личного состава группировки ликвидаторов ЧС в полевом лагере спасателей используется очищенная от нефтепродуктов вода из ближайшей акватории. Данная вода безопасна для использования.

В настоящее время к работе привлечена группировка сил и средств в количестве 670 человек и 264 единицы техники. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов, а также мониторингу экологической обстановки продолжаются.