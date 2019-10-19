«Живой мусор» преследовал жителей Солнечногорска за брошенные мимо урны отходы

Экоактивисты Солнечногорска устроили необычную акцию. Они оживили мусор, чтобы показать жителям, что отходы можно выбрасывать только в урны.

Источник фото: телеканал «360»

Попутно волонтеры узнавали, почему прохожие кидают фантики мимо урны.

Необычную акцию впервые провели экоактивисты поселка Поварово. Скрываться от ожившей горы отходов приходилось тем, кто оставил бутылку или бычок в неположенном для этого месте.

«Когда человеку, проходящему мимо, который кинул бумажку, говорят: „Подними, пожалуйста“, — никто не поднимет. А так человек глубоко у себя в мозгу подумает, обдумает, и, может быть, мы его на путь истинный наставим», — объяснила Татьяна Захарова,создатель экопроекта.

Для наказания бросающих мусор мимо урны придумали импозантный наряд. Из украшений здесь — только мусор. Ну, а потом сразу за дело. Главное — устроиться поудобнее и ждать нарушителей. Лежать долго не пришлось. За час набралось трое. И все себя выгораживают: мол, выкинуть мусор было просто негде. Верится с трудом. С урнами в Солнечногорье все в порядке.

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день в округе установлено 2500 урн. Это в первую очередь места большого скопления людей, общественные пространства, скверы и парки, пешеходные зоны, так же торговые объекты, Остановочные павильоны, которые на балансе муниципалитета находятся», — уточнил Виктор Воробьёв, заместитель главы администрации г. о. Солнечногорск.

Скорее всего, дело в лени. Если в следующий раз кто-то снова бросит мусор куда попало, суровая куча точно накажет. Активисты уже готовят новые сюрпризы.