«Живой мусор» преследовал жителей Солнечногорска за брошенные мимо урны отходы
Попутно волонтеры узнавали, почему прохожие кидают фантики мимо урны.
Необычную акцию впервые провели экоактивисты поселка Поварово. Скрываться от ожившей горы отходов приходилось тем, кто оставил бутылку или бычок в неположенном для этого месте.
«Когда человеку, проходящему мимо, который кинул бумажку, говорят: „Подними, пожалуйста“, — никто не поднимет. А так человек глубоко у себя в мозгу подумает, обдумает, и, может быть, мы его на путь истинный наставим», — объяснила Татьяна Захарова,создатель экопроекта.
Для наказания бросающих мусор мимо урны придумали импозантный наряд. Из украшений здесь — только мусор. Ну, а потом сразу за дело. Главное — устроиться поудобнее и ждать нарушителей. Лежать долго не пришлось. За час набралось трое. И все себя выгораживают: мол, выкинуть мусор было просто негде. Верится с трудом. С урнами в Солнечногорье все в порядке.
«На сегодняшний день в округе установлено 2500 урн. Это в первую очередь места большого скопления людей, общественные пространства, скверы и парки, пешеходные зоны, так же торговые объекты, Остановочные павильоны, которые на балансе муниципалитета находятся», — уточнил Виктор Воробьёв, заместитель главы администрации г. о. Солнечногорск.
Скорее всего, дело в лени. Если в следующий раз кто-то снова бросит мусор куда попало, суровая куча точно накажет. Активисты уже готовят новые сюрпризы.