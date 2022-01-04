Жителям центральных регионов России пообещали сильные снегопады

Сильные снегопады и ветер придут 4–5 января в центральные регионы России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России температура будет выше нормы на четыре-шесть градусов в ближайшие пять дней, но во вторник на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму будет заметная непогода», — сказал синоптик ТАСС.

Он уточнил, что в Крыму ожидается дождь, а скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. Дождь, снег и мокрый снег накроют Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Также в Краснодарском крае могут пройти грозы.

«Это необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза. Это опасная ситуация, она коснется большинства районов, исключая Сочи», — отметил Вильфанд.

Синоптик добавил, что сильный снег и метель ждут жителей Центрального Черноземья, а также Тамбовской, Воронежской и Липецкой областей. Непогода придет в эти регионы 4 января, а на следующей день доберется до Московской, Тверской и Ивановской областей.