Жителям Центральной России пообещали аномально теплую погоду

В Центральной России прогнозируется аномально теплая погода, которая установится минимум до 3 ноября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд пообещал, что столбики термометров поднимутся на семь градусов выше нормы, сообщило РИА «Новости». Такая погода, по его словам, продержится до среды, 3 ноября, и, скорее всего, сохранится и далее.

Метеоролог объяснил, что в центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, а количество облаков — уменьшаться.

«В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север. Перенос теплых воздушных масс с юга и юго-запада (атлантические воздушные массы)», — рассказал Вильфанд.

Уже в пятницу, 29 октября, как отметил метеоролог, будут наблюдаться просветы в облаках. Столбики термометров поднимутся до + 8…+10 градусов тепла. На следующий день, 30 октября температура воздуха прогреется до +13 градусов. Более того, по предварительным прогнозам, начиная со среды, 3 ноября, южный ветер увеличит температуру «до двухзначных отметок».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщал, что температура воздуха в Москве к выходным приблизится к рекордам тепла полувековой давности. Он также прогнозировал, что в субботу и воскресенье ожидается до +12…+14 градусов. Предстоящее 30 октября может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года, оставив позади рекорд 1957 года (+12,4 градуса) и 2013 года (+12,3 градуса).