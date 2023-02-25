Экология 25 февраля 2023, 12:57 Жителям Центральной России предрекли по-апрельски теплое воскресенье Синоптик Вильфанд: температура в Центральной России 26 февраля поднимется до +3 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Температура в центральной части России 26 февраля — в воскресенье — поднимется до +3 градусов. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ночь на воскресенье [26 февраля] температура положительная», — пообещал он.

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По его словам, в это время столичный воздух прогреется до отметок в диапазоне от 0 до +2 градусов. При этом дневные показатели столбиков термометров в регионах центральной части России будут колебаться около +2…+3 градусов. В самой Москве и вовсе ожидается до +4 градусов.

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По словам синоптика, 26 февраля не обойдется без осадков. Они пройдут в виде снега, дождя и мокрого снега.

«В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что такие погодные условия и температуры больше характерны для первых дней апреля, чем для окончания февраля.

При этом жителям столицы радоваться ранней весне не стоит. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что настоящее потепление придет в Москву только в апреле, а март станет достаточно холодным.