Жителям Центральной России посоветовали идти по грибы и ехать к морю
Поэтому руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин посоветовал россиянам на выходных или идти за грибами, или ехать на юг.
«Грядущие три дня будут солнечными, поэтому надо за грибами собираться. В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо — август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно», — сообщил он РИА «Новости». Речь идет о столичном регионе, Владимирской и Ярославской областях.
Он также назвал шикарным продолжением лета погоду, установившуюся в Крыму, Краснодарском крае и на черноморском побережье.
«В Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, а температура воды 22-25 градусов, в Крыму чуть прохладнее, 27-29, и температура воды 21-23 градуса», — сказал Варакин.
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее пообещала москвичам и жителям Подмосковья на выходных "первый эпизод бабьего лета». По ее данным, температура воздуха поднимется до +20 градусов.