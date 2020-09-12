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    12 сентября 2020, 04:26

    Жителям Центральной России посоветовали идти по грибы и ехать к морю

    Анастасия Кукова

    Наступившая в Центральной России после дождей сухая погода создала благодатные условия для появления осенних грибов. Сейчас также установилась отличная погода на российских черноморских курортах.
    Жителям Центральной России посоветовали идти по грибы и ехать к морю

    Поэтому руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин посоветовал россиянам на выходных или идти за грибами, или ехать на юг.

    «Грядущие три дня будут солнечными, поэтому надо за грибами собираться. В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо — август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно», — сообщил он РИА «Новости». Речь идет о столичном регионе, Владимирской и Ярославской областях.

    Он также назвал шикарным продолжением лета погоду, установившуюся в Крыму, Краснодарском крае и на черноморском побережье.

    «В Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, а температура воды 22-25 градусов, в Крыму чуть прохладнее, 27-29, и температура воды 21-23 градуса», — сказал Варакин.

    Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее пообещала москвичам и жителям Подмосковья на выходных "первый эпизод бабьего лета». По ее данным, температура воздуха поднимется до +20 градусов.

    Новости SMI.FM