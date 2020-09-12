Жителям Центральной России посоветовали идти по грибы и ехать к морю

Наступившая в Центральной России после дождей сухая погода создала благодатные условия для появления осенних грибов. Сейчас также установилась отличная погода на российских черноморских курортах.

Поэтому руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин посоветовал россиянам на выходных или идти за грибами, или ехать на юг.

«Грядущие три дня будут солнечными, поэтому надо за грибами собираться. В четверг дожди пролили. Это хорошо не только для опят, но уже и для осенних грибов. Было сухо — август сухой, а сейчас влаги для грибов достаточно», — сообщил он РИА «Новости». Речь идет о столичном регионе, Владимирской и Ярославской областях.

Он также назвал шикарным продолжением лета погоду, установившуюся в Крыму, Краснодарском крае и на черноморском побережье.

«В Краснодарском крае температура воздуха 29-31 градус, а температура воды 22-25 градусов, в Крыму чуть прохладнее, 27-29, и температура воды 21-23 градуса», — сказал Варакин.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее пообещала москвичам и жителям Подмосковья на выходных "первый эпизод бабьего лета». По ее данным, температура воздуха поднимется до +20 градусов.