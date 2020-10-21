Жителям центральной России пообещали потепление

С 22 октября в центральной части России синоптики прогнозируют потепление. Температура воздуха повысится на 1,5-2 градуса относительно нормы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

«Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков», — пообещал синоптик.

Варакин отметил, что особенно тепло будет в Черноземье, где 22 октября ожидается 10-15 градусов тепла. На следующий день можно ожидать уже +18 градусов. Однако потепление не задержится, и уже ночью 23 октября в Центральный федеральный округ вернутся заморозки.

В Москве 22 октября ожидается температура +6-8 градусов, в пятницу — 12-14 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие двое суток в Крым и Ставропольский край придут первые ночные заморозки. Температура опустится до минус 2-3 градусов.