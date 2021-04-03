Жителям Центральной России пообещали потепление

Жителей Центрального федерального округа (ЦФО) ждет солнечная теплая погода. К середине рабочей недели столбики термометров будут показывать до +13 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение. В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, теплое, апрельское», — привел ТАСС слова синоптика.

Вильфанд отметил, что в понедельник, 5 апреля, воздух прогреется до +8…+10 градусов. К 7 апреля температура воздуха будет составлять уже +13 градусов тепла. Первая половина недели пройдет без осадков и будет солнечной. При этом до 6 апреля по ночам будут еще минусовые значения.

«Хорошая, теплая погода с солнцем. Это касается ЦФО в целом», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие дни для жителей столицы наступит лучшее время для приема солнечных ванн. Он пояснил, что будет происходить рассеивание солнечных лучей из-за их большого угла наклона.