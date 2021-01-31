Жителям Центральной России пообещали 20-градусные морозы

В Центральной России ожидается аномальное даже по февральским меркам похолодание. О надвигающихся 20-градусных морозах рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Морозная погода в тылу обширного североатлантического циклона придет в центральную часть России к середине следующей недели. Уже в четверг столбики термометров могут опуститься до 15 градусов ниже нулевой отметки, а к субботе возможно похолодание до −20 градусов.

«В воскресенье и понедельник ночами холод усилится до 20–25 [градусов] мороза, днем не выше −13…−18, что почти на 10 градусов холоднее положенного по многолетней норме», — сообщил Тишковец РИА «Новости».

Синоптик ранее сообщил, что за январь в Москве выпало 160% месячной нормы осадков.

Жителей Московской области в региональном МЧС ранее предупредили о сильном снегопаде, который будет продолжаться до вечера воскресенья. Водителям посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте, пешеходов также призвали быть предельно внимательными.