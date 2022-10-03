Жителям центральной России пообещали снижение осадков к середине недели | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 11:08 Поделиться Telegram

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Viber Жителям центральной России пообещали снижение осадков к середине недели Синоптик Шувалов заявил, что сильные осадки в Москве связаны с циклоном unsplash

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В столичном регионе объяли повышенный уровень опасности из-за погодных условий. Со вчерашнего вечера Москву и область накрыли сильные осадки, а на улицах бушует сильный ветер. Синоптик Александр Шувалов рассказал «360» о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

«Сегодняшняя ночь выдалась очень богатой на осадки. Однако за эти часы температура повысилась, что необычно для этого времени суток. К утру столбики термометров колебались в диапазоне + 10… + 15 градусов», — отметил он.

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Также синоптик сообщил, что большое количество осадков выпало не только в Москве, но и в области. По словам Шувалова, за ночь на регион обрушилось около 25% от месячной нормы.

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«Особенно выделяется Можайск. Там объем осадков приблизился к месячной норме. Это значительная величина», — поделился он.

Шувалов прокомментировал и сильный ветер в регионе. По его словам, порывы связаны с циклоном.

«Этот перечень не самых приятных погодных событий принес циклон, который прошел через Орловскую и Липецкую области. Сейчас он достиг пика своей мощи. Сейчас у него низкое давление, но к середине дня оно увеличится», — рассказал он.

Синоптик сказал, что из-за циклона в центральных областях России порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду. По словам Шувалова, к середине недели погодные условия нормализуются: осадки станут не такими обильными. Снизится и сила ветра.

«С четверга центральная часть России избавится от дождей примерно до воскресенья. Температура несильно снизится», — поделился он прогнозом.

По его словам, во второй половине недели дневные показания столбиков термометра в центральной России будут колебаться в диапазоне +12… +14 градусов.

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