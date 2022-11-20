Эксклюзив 20 ноября 2022, 11:43 Москву и область засыплет снегом 22 ноября Синоптик Шувалов сказал, что 22 ноября в Москве выпадет до 12 миллиметров осадков Сайт мэра и правительства Москвы

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На следующей неделе, с 21 ноября, в центральной части России ожидаются сезонные осадки и несильное похолодание. Об этом в интервью «360» рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в регионе действительно ожидаются осадки, формат которых близок к определению ледяных дождей.

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«Это явление также можно назвать замерзающими и переохлажденными дождями. Они уже выпали в некоторых регионах — Белгороде, Курске», — отметил он.

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Шувалов сказал, что 21 ноября эти осадки пройдут в Орле. На следующий день — сначала в Туле, а потом и на юге Московской области.

«По имеющимся у меня прогнозам, с самого утра 22 ноября ожидается сильный снег. Всего в тот этот день выпадет 10 до 12 миллиметров осадков, что довольно много», — сказал он.

Синоптик отметил, что с утра в южной части Подмосковья пройдет переохлажденный дождь. Уже ближе к полудню в самой столице повалит мокрый снег.

«Вторник, 22 ноября, станет самым ненастным в Москве и области», - сказал Шувалов.

Он сообщил, что в среду осадки продолжатся, но их обильность будет гораздо слабее. Также он рассказал и про другие погодные условия.

«Морозов на следующей неделе не будет. Днем столбики термометра будут подниматься до отметки в -4...0 градуса», — поделился синоптик.

Также он сообщил, что к востоку от Москвы — в Казани и Нижнем Новгороде, в конце недели ожидается похолодание.

«В этих городах температура может упасть до -20…-22 градусов», — сказал Шувалов.

По его словам, в Москве таких сильных перепадов в показаниях термометра не ожидается.