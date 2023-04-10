Экология 10 апреля 2023, 01:29 Жителям столицы пообещали теплую погоду на Пасху Синоптик Тишковец: в Москве на Пасху ожидается солнечная погода и около 13 градусов тепла РИА «Новости»

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Москвичей на Пасху ждет теплая весенняя погода. Воздух прогреется до +13 градусов. Весь день будет солнечно. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В честь Воскресения Христова небесная канцелярия обеспечит жителей большей части Европейской России ярким солнцем и сухой, умеренно теплой погодой», — отметил Тишковец.

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Синоптик добавил, что со вторника до конца недели атмосферное давление будет повышенным. Именно это обеспечит москвичам теплую и приятную погоду. Ночью температура будет снижаться до нулевой отметки, однако в дневные часы столбики термометров будут показывать +13…+18 градусов.

Ранее жителей столичного региона предупредили об очень высоком атмосферном давлении 10 апреля — 757…758 миллиметров ртутного столба. Оно лишь немного не дотянет до абсолютного рекорда.