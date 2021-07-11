Жителям столичного региона рассказали о погоде на следующей неделе

Охватившая московский регион жара не отступит и на следующей рабочей неделе. Вплоть до выходных температура будет держаться на отметке выше +30 градусов. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В начале следующей рабочей недели погода в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Но облака будут образовываться, хотя и не большие. Осадков не ожидается до субботы включительно», — сообщила метеоролог.

Она добавила, что ночью столбики термометров будут показывать в городе +19…+21 градус. В центре воздух прогреется до +24 градусов. Днем в понедельник, 12 июля, ожидается +30…+32 градуса, а во вторник и среду температура будет еще выше на пару градусов.

«В последующие дни температура воздуха станет чуть ниже в ночные часы. По области будет +17…+22 градуса, а в Москве будет где-то +20…+22 градуса. Дневная температура останется около +30 градусов. Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь-девять», — уточнила Позднякова.

По ее словам, при слабом ветре такая жара будет переноситься довольно сложно. Знойный период продлится дольше, чем был в июне.