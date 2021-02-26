Жителям Сибири пообещали аномальное потепление в начале марта

В нескольких регионах Сибири в начале марта ожидается аномальное тепло. Но пока там царит сильный мороз. Об том рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самые густонаселенные регионы азиатской части России ожидают позитивные перемены. Там настоящая „холодина“ сейчас, другого слова не подобрать. Но в первые два дня марта погода удивит. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов», — рассказал он ТАСС.

По прогнозам, ночная температура в этих регионах в период потепления будет -8…-15 градусов, а дневная — 0…-5 градусов. В пятницу температура там ниже нормы на 12 градусов. По ночам воздух остывает до -30 градусов.

Москву, по словам Вильфанда, ждет «мрачная и скучная» погода до конца февраля. До марта сохранится оттепель и низкие облака. В ночь на воскресенье, 28 февраля, ожидается –3…–8 градусов. Днем будет 0…+2 градуса. Но в ночь на понедельник подморозит. Поэтому в первый день весны на дорогах будет сильный гололед. Днем ожидается –1…–4 и небольшие осадки. А во вторник уже будет от 0 до +5 градусов.