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    26 февраля 2021, 08:25

    Жителям Сибири пообещали аномальное потепление в начале марта

    Анастасия Калинина

    В нескольких регионах Сибири в начале марта ожидается аномальное тепло. Но пока там царит сильный мороз. Об том рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Жителям Сибири пообещали аномальное потепление в начале марта

    «Самые густонаселенные регионы азиатской части России ожидают позитивные перемены. Там настоящая „холодина“ сейчас, другого слова не подобрать. Но в первые два дня марта погода удивит. Температура будет выше нормы на 8-10 градусов», — рассказал он ТАСС.

    По прогнозам, ночная температура в этих регионах в период потепления будет -8…-15 градусов, а дневная — 0…-5 градусов. В пятницу температура там ниже нормы на 12 градусов. По ночам воздух остывает до -30 градусов.

    Москву, по словам Вильфанда, ждет «мрачная и скучная» погода до конца февраля. До марта сохранится оттепель и низкие облака. В ночь на воскресенье, 28 февраля, ожидается –3…–8 градусов. Днем будет 0…+2 градуса. Но в ночь на понедельник подморозит. Поэтому в первый день весны на дорогах будет сильный гололед. Днем ожидается –1…–4 и небольшие осадки. А во вторник уже будет от 0 до +5 градусов.