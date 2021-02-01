Аномальную погоду предсказали жителям ряда регионов России в феврале

«На европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, класс выше нормы — в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также средмесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии», — сообщил он.

Глава Гидрометцентра отметил, что жителям Дальнего Востока февраль принесет разнообразную погоду. В северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области столбик термометра опустится ниже привычной нормы, а в Магаданской области и на Чукотке поднимется выше обычных значений для этого времени года.

При этом на остальных территориях температура останется около нормы. Однако февраль принесет с собой неоднородную погоду: Вильфанд подчеркнул, что будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления. На севере европейской части России и Урала, а также в Западной и Средней Сибири и Забайкалье будет дефицит осадков.

Тем временем жителям центра европейской России, Поволжья, северных регионов Южного и Северо-Кавказского федерального округа, центра и юга Урала, юга Западной Сибири, а также Красноярского края, Чукотки, Камчатки и юга Хабаровского края стоит быть готовыми к избытку осадков. Местами избыток осадков зафиксируют и в Приморье.