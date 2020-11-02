Жителям РФ предложили установить дома средства учета чистоты воды

Благодаря этому все желающие смогут стать участниками народного мониторинга экологической обстановки.

«Я напомню, в соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданам России гарантируется доступ к достоверной информации по экологической обстановке. Мы рассматриваем проблемы некоторых городов», — уточнил Галушка.

Он пояснил, что есть два пункта измерения чистоты воздуха, которые работают до часу ночи. При этом загрязнители воздуха активны и после этого времени. Именно поэтому в ОП РФ предложили дать гражданам возможность у себя дома разместить приборы для измерения степени чистоты.

Устанавливать устройства будут добровольно и за свои деньги.

Ранее специалисты сервиса по поиску работы узнали у россиян, экологию каких городов они считают самой лучшей. В топ попали Тюмень и Казань.