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    02 ноября 2020, 12:18

    Жителям РФ предложили установить дома средства учета чистоты воды

    Полина Петрова

    Заместитель секретаря Общественной палаты России и председатель Координационного совета по нацпроектам и народосбережению Александр Галушка рассказал, что жителям России предложат установить дома индивидуальные средства учета чистоты воды и воздуха, пишет сайт NEWS.ru.
    Жителям РФ предложили установить дома средства учета чистоты воды

    Благодаря этому все желающие смогут стать участниками народного мониторинга экологической обстановки.

    «Я напомню, в соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданам России гарантируется доступ к достоверной информации по экологической обстановке. Мы рассматриваем проблемы некоторых городов», — уточнил Галушка.

    Он пояснил, что есть два пункта измерения чистоты воздуха, которые работают до часу ночи. При этом загрязнители воздуха активны и после этого времени. Именно поэтому в ОП РФ предложили дать гражданам возможность у себя дома разместить приборы для измерения степени чистоты.

    Устанавливать устройства будут добровольно и за свои деньги.

    Ранее специалисты сервиса по поиску работы узнали у россиян, экологию каких городов они считают самой лучшей. В топ попали Тюмень и Казань.