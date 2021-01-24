Жителям Петербурга рассказали о продолжительности оттепели

Плюсовая температура будет радовать жителей Петербурга до середины новой рабочей недели. Начиная с четверга, 28 января, в городе снова наступит похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Продлится [теплая погода] с температурами дневными +2…+4 градуса с туманами, с небольшими осадками, преимущественно в виде слабых дождей. Облачно будет в течение сегодняшнего дня, в понедельник и вторник. А в среду погода начнет постепенно меняться», — привели слова Леуса «Невские новости».

Синоптик отметил, что в среду днем, 27 января, столбики термометров будут показывать от нуля до +2 градусов. В этот день ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В четверг и пятницу температура воздуха опустится до -1…-4 градусов. При этом в выходные будет уже -6…-8 градусов холода.

«По предварительному прогнозу, первая пятидневка февраля будет соответствовать климатической норме. Будет довольно морозно — -4…-9 днем и -9…-14 ночью», — добавил Леус.

Он подчеркнул, что в целом погода нынешней зимой на пару градусов теплее климатической нормы. Если в середине января отклонение было чуть больше 10 градусов в отрицательную сторону, то 23 января было уже восемь градусов выше нормы. Такие колебания синоптик назвал температурными качелями.