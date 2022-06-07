Жителям Петербурга рассказали, какой месяц стал в городе самым холодным

В рамках новой климатической нормы февраль стал самым холодным месяцем в Санкт-Петербурге. Такой информацией поделился главный синоптик города Александр Колесов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

По словам синоптика, интересен тот факт, что по старой климатической норме, которая включает в себя период с 1961 по 1990 года, самым холодным месяцем являлся январь. При этом средние показатели температуры также увеличились. Январь в среднем потеплел на три градуса, а декабрь и февраль — на два.