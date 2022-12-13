Экология 13 декабря 2022, 17:37 Жителям Петербурга пришлось откапывать свои авто из-за нахлынувшего циклона

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В Санкт-Петербург пришел сильный циклон. Большое количество снега значительно затруднило передвижение. Некоторым автовладельцам пришлось откапывать свои машины. Об этом сообщили Nation News.

На дорогах возникли 10-балльные пробки. А на улице Челюскина пассажирам автобуса пришлось откапывать общественный транспорт. Ситуация на дорогах возмутила многих жителей города.

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«А где собственно коммунальные службы, где техника из автопарка?» — написал один из пользователей Сети.

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