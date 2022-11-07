Жителям Петербурга пообещали потепление | 360°

Экология 07 ноября 2022, 14:44 Жителям Петербурга пообещали потепление

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Синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода будет в Санкт-Петербурге на этой неделе. Специалиста процитировали «Невские новости».

«Надо отметить, что предстоящая погода будет однотипной без значительных колебаний температуры воздуха и резких перепадов атмосферного давления», — написал синоптик в Telegram-канале.

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Он спрогнозировал, что на этой неделе не стоит ожидать солнечной погоды. По его словам, ожидаются дожди разной интенсивности, поскольку постоянно с запада следуют циклоны. Днем температура воздуха будет колебаться в районе +6 градусов. Ночью также не будет отрицательных температур.

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