Экология 04 сентября 2023, 21:03 Жителям Пермского края пообещали туман 5 сентября

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В некоторые районы Пермского края завтра, 5 сентября, ночью и утром придет туман. Об этом сообщил properm.ru.

Сотрудники регионального МЧС посоветовали водителям соблюдать осторожность на дорогах, не превышать скорость и держать дистанцию. Также лучше избегать резких маневров и торможений на дорогах.

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Ранее в ЦГМС Челябинской области предупредили о том, что в регион придет похолодание. Температура будет держаться около нуля градусов.