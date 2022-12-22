Эксклюзив 22 декабря 2022, 09:44 Жителям Одинцова пришлось проскользить до своих поездов из-за покрывшего платформу льда «360» показал видео, где жители Одинцова прокатались по льду до своей станции

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Многие жители московского региона утром 22 декабря могли почувствовать себя фигуристами из-за прошедшего ночью ледяного дождя. Выйдя на улицу, люди вынуждены буквально скользить до своих пунктов назначения. Например, пассажиры на станции Одинцово таким образом добирались до поездов. «360» опубликовал видео с места событий.

На кадрах видно, что люди буквально скользят по дороге. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем Telegram, что за последние 12 часов в Москве выпало до девяти миллиметров осадков. Об этом говорят данные метеостанции ВДНХ. При этом метеостанция в Луговой в Подмосковье зафиксировала выпадение 28 миллиметров осадков.

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Погода испортилась в российской столице вечером 21 декабря. Сначала шел мокрый снег, потом — ледяной дождь. Уже к концу дня дороги и деревья покрылись льдом. Пешеходам и автомобилистам советуют быть крайне аккуратными.

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Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы пересесть на общественный транспорт — в городе уже зафиксированы шестибалльные пробки, к вечеру ожидается девять баллов.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.