Экология 13 марта 2023, 09:02 Жителям Москвы рассказали о погоде в понедельник Синоптик Леус сообщил о потеплении в Москве 13 марта Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей Москвы понедельник, 13 марта, порадует теплой погодой, столбики термометров днем повысятся до +1 градуса тепла. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.

По его словам, погоду в столице сформирует тыловая часть циклона, ушедшего на север. Местами в Москве при переменной облачности сохранится гололедица и пройдет кратковременный снег.

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«Температура днем около +1 градуса, в области — до +2. Ветер подует с юго-запада со скоростью около 5–10 метров в секунду», — написал синоптик.

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Леус отметил, что атмосферное давление поднимется до 746 миллиметров ртутного столба, что является климатической нормой.

Геомагнитное поле останется спокойным, а солнечная активность — умеренной.

Ранее сообщалось, что в марте любителей посмотреть на звездное небо ожидают несколько редких природных явлений. Например, можно будет увидеть близкое прохождение Венеры и Луны, а также Марс и Юпитер.