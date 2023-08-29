Жителям Москвы рассказали о погоде на конец недели | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 13:23 Жителям Москвы рассказали о погоде на конец недели Синоптик Шувалов рассказал о потеплении в Москве в конце недели РИА «Новости»

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Жители Москвы и Подмосковья в конце текущей недели еще насладятся теплой погодой. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

По его словам, похолодание минувшей ночью не означает, что конец недели также станет прохладным.

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«Наоборот, мы попадаем в другую воздушную массу. Уже завтра в столице будет +22, в четверг потеплеет до +24, а в пятницу температура повысится до +26 », — сказал метеоролог.

Шувалов также опроверг, что прошлая ночь в Московском регионе стала самой холодной за последние два месяца.

«Это не совсем так, низкая температура была только на востоке Московской области. Это отличился „полюс холода“ региона, поселок Черусти, где температура опустилась до 1,1 градуса тепла. Это минимум на 10 градусов меньше, чем в столице или на западе области. В Москве 25 августа была более холодная ночь», — добавил он.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в ночь на 25 августа температура воздуха в Москве опустилась до 8,5 градуса тепла.