Жителям Москвы рассказали, когда в столицу придет тепло

«Все расчеты показывают, что начиная с субботы температура в столичном регионе будет резко повышаться. Может быть, мы дождемся настоящего летнего тепла, дневной температуры +20…+25 градусов», — рассказала Позднякова.

Собеседница добавила, что начнется лето в Москве с похолодания. По ее словам, 1 июня ожидается кратковременный дождь, а ночь на понедельник будет прохладной — до +8 градусов в Москве и до +9 в Московской области. Днем столбик термометра поднимется до отметки +15 градусов.

Во вторник, 2 июня, дожди прекратятся и потеплеет на один градус.Температура воздуха до потепления будет ниже климатической нормы на несколько градусов. Ранее Позднякова рассказала «360», что 31 мая в Москве может выпасть столько осадков, что рекорд по дождям снова обновится.

Пятница, 29 мая, стала самым дождливым днем в столице за 140 лет. В столице выпало 37,3 миллиметра осадков.