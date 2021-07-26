Жителям Москвы и Подмосковья пообещали жару в понедельник

В понедельник, 26 июля, в Москве и Подмосковье заметно потеплеет, температура воздуха прогреется сегодня до +28 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Сегодня переменная облачность, без осадков, днем в столице +25…+27, по области — +23…+28. Ветер западный, три-восемь метров в секунду», — рассказал синоптик в интервью РИА «Новости».

Эксперт добавил, что атмосферное давление существенно не изменится в понедельник и составит 753 миллиметра ртутного столба. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец накануне сообщил, что со среды погодой в столичном регионе начнет управлять циклон. Ожидаются дожди, переходящие в ливни, и усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Голубев рассказал, что последний летний месяц в Москве и Подмосковье начнется с жаркой погоды. Но она будет непродолжительной. Большая часть августа пройдет с показателями термометров в +23 градуса. Также в августе не ожидается сильных осадков и гроз.