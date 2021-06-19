Жителям Москвы и Подмосковья пообещали самый жаркий день лета

Самым жарким днем лета в Москве и Подмосковье может стать уже эта суббота. Столбик термометра в столице сегодня может подняться до +31 градуса. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РИА «Новости».

Московский регион останется под влиянием антициклона. Он сохранит малооблачную сухую погоду, вместе с тем температура будет расти. В Москве и Подмосковье ожидается +29…+31 градус.

«Сегодняшний день может стать самым жарким с начала лета», — рассказал Леус.

Будет дуть юго-западный ветер, но не такой сильный, со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление сохранится на уровне немного выше нормы, оно составит 754 миллиметра ртутного столба.

Гидрометцентр ранее спрогнозировал экстремальную жару в Центральном федеральном округе. Столбик термометра в ряде регионов на юго-востоке ЦФО на следующей неделе может подняться до +37 градусов.

Врач-терапевт Олеся Савельева ранее дала россиянам советы, как пережить сильную жару на этих выходных. Она предупредила, что тепловой удар может получить даже здоровый человек, если будет долго находиться на улице.