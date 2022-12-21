Экология 21 декабря 2022, 06:00 Потепление почти на 10 градусов пообещали жителям Москвы и Подмосковья Гидрометцентр России: 21 декабря в Москве и Подмосковье потеплеет почти на 10 градусов Pxhere

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Жителей Москвы и Подмосковья в среду, 21 декабря, ждет резкое потепление. Температура воздуха прогреется почти на 10 градусов. Такой прогноз в комментарии ТАСС сделала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

С оттепелью, по ее словам, в московский регион придут осадки.

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«В ближайшие дни мы будем наблюдать, как два уверенно морозных дня сменятся уверенным потеплением. <…> Утром в Москве повышение температуры до -7…-9 градусов», — сообщила синоптик.

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В течение дня значения столбиков термометров будут повышаться, добавила Макарова. К вечеру в столице и области потеплеет до нуля градусов.

«Потепление будет сопровождаться небольшими осадками, мокрым снегом», — отметила главный специалист Гидрометцентра России.

Макарова также предупредила жителей и гостей региона о возможном налипании мокрого снега на провода и ветки. Местами, как отметила специалист, ожидается гололед.

На Новый год жители Центральной части России увидят настоящую русскую зиму. Такой прогноз сделал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус. В отдельных регионах ЦФО в Новый год будет идти небольшой снег.