Жителям Москвы и Подмосковья пообещали бабье лето на выходных

Жителей московского региона на выходных ждет теплая погода. Температура воздуха в среднем будет достигать +20 градусов. Об этом «360» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в конце рабочей недели в Москву пришли сильные ветра. Днем 11 сентября будет облачно с прояснением, обойдется без дождей. Воздух в столице прогреется до +15… +17 градусов, по области — до +19 градусов. При этом порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

«В последующие дни погоду будет определять антициклон, он сформировался в гребне Азорского антициклона. Поэтому предстоящие два дня можно назвать первым эпизодом бабьего лета», — заявил Позднякова.

Ночью в Москве будет около +10 градусов, по области — не ниже +8 градусов. Днем в городе — от +17 до +19 градусов, в Подмосковье — до +21. Ветер стихнет. В воскресенье ожидается переменная облачность, большая часть дня — без осадков. В столице воздух прогреется до +20 градусов. Метеоролог отметила, что среднесуточные температуры соответствуют летним показателям.

В понедельник и во вторник скажется влияние циклона. Погода облачная с кратковременными дождями. Ночная температура станет чуть ниже, придет порция прохладного воздуха. Ночью в Москве ожидается +9…+10 градусов, по области — до +6 градусов. Днем станет заметно прохладнее — в Москве +15…+17 градусов, по области — до +18 градусов Татьяна Позднякова.

В середине недели погода может улучшится, осадков не будет. Синоптики считают, что это будет очередной виток бабьего лета.

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