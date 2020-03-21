Жителям Москвы и области рассказали о погоде в выходные

Очередного наступления тепла осталось ждать совсем не долго. В эти выходные погода будет около +2 градусов тепла. Настоящая весна придет в московский регион уже на следующей неделе.

«Сегодня метеоусловия столичного региона будут формироваться под влиянием скандинавского антициклона. В Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков», — сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Жителей столицы 21 марта ждет от +2 до +4 градусов тепла. Ночью эти значения упадут до -1…-3 градусов. Давление будет в пределах нормы. В Подмосковье синоптики обещают -2…+3 градуса.

В воскресенье будет уже немного холоднее. Ожидается от -1 до +1 градуса днем и от -1 до -3 в ночное время. Погода будет малооблачной.

Как ранее заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, «генеральное наступление настоящей весны» начнется уже на следующей неделе. Теплая погода порадует жителей всей Центральной России. К следующим выходным можно ждать +7…+12 градусов тепла, но по ночам будет еще немного прохладно.