Жителям Москвы и области пообещали грозу и до +23 тепла

Уже в это воскресенье, 3 мая, столичный регион накроет первая весенняя гроза. Жителей этот день порадует очень теплой погодой. Синоптики обещают до +23 градусов на термометрах.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что майские праздники начнутся с облачной погоды, но с прояснениями. В пятницу существенных осадков не будет, ожидается от +10 до +15 градусов днем и от нуля до +5 градусов тепла в ночное время.

На следующий день, 2 мая, днем может пройти небольшой дождь. Теплый фронт принесет в регион Атлантический воздух. Синоптики обещают +11…+16 градусов днем и +1…+6 градусов ночью.

«Самое интересное начнется 3 мая, в воскресенье, когда Москва окажется в теплом секторе Атлантического циклона. Будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, и я ожидаю первую весеннюю грозу в Москве. Ночью будет +5 — +10, а днем — +18 — +23», — приводит слова Тишковца РИА «Новости».

Ранее глава российского Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что лето 2020 года может стать самым жарким в истории.