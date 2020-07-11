Жителям московского региона рассказали о погоде в субботу

Выходные дни начались в столице и области с теплой солнечной погоды. К вечеру 11 июля синоптики обещают тучи и незначительные дожди. Воздух прогреется в Москве до +28 градусов.

«Большую часть дня столичный регион будет оставаться под влиянием погожего и теплого антициклона, с температурой воздуха на три градуса выше положенного. И лишь к вечеру скажется влияние Атлантического циклона, из-за чего небо нахмурится и кое-где могут брызнуть незначительные дожди», — рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что в городе будет переменная облачность. При этом на севере Московской области жители могут увидеть грозу. Днем в столице синоптики обещают от +26 до +28 градусов тепла, а по области будет от +24 до +29 градусов.

«Юго-западный ветер, от четырех до девяти метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать, составит 748 миллиметров ртутного столба», — подчеркнул Тишковец.

Синоптик назвал субботнюю погоду комфортной и классной. По его словам, жители Москвы смогут 11 июля насладиться настоящим малиновым летом.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что теплая погода продлится в столице не долго. В городе похолодает уже ко вторнику, 14 июля.