Жителям московского региона рассказали о погоде в среду

Московский регион 23 декабря ожидает облачная погода без существенных осадков. Температура воздуха может опуститься до -6 градусов, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Нас ожидает облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Максимальные температуры придут на утренние часы -2…-4 градуса, в столичном регионе -1…-6 градусов», — привело слова Волосюк РИА «Новости».

Синоптик отметила, что температурный фон находится на три градуса выше средних многолетних значений. Ветер будет дуть южный со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление будет немного выше нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 24 декабря в Москве и области начнутся снегопады. Город накроет североатлантический циклон «Грета», который принесет с собой сильные метели и сугробы до 20 сантиметров. При этом температура воздуха на улице будет держаться в районе от -1 до -3 градусов.