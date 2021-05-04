Жителям московского региона рассказали о погоде на 9 мая

На следующей неделе в Москву и область придет комфортная погода без осадков. Однако 9 мая жителей ожидают кратковременные дожди и до +15 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В начале следующей недели нас ждет три-четыре дня комфортной погоды, солнечной, без осадков, с температурой в пределах +17…+22 градусов», — передало РИА «Новости» его слова.

В День Победы в московском регионе будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Москве днем ожидается +13…+15, в Московской области столбик термометра поднимется до +11…+16 градусов.

Во вторник синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье, уточнила «Газета.ru». Метеозависимых жителей предупредили о влажно-прохладной погоде с «выраженным дефицитом кислорода» 4 мая. Максимальная температура воздуха не поднимется выше +7…+9 градусов, по области — +5…+10. Поэтому необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также выполнять рекомендаций врача. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.